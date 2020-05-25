الاحتلال يهدم "بركسا" لتربية الماشية وخيمة شرق بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال افسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بركسا لتربية الماشية، وخيمة في منطقة برية زعترة شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

وأفادت مصادر أمنية محلية بأن جنود الاحتلال هدموا البركس والخيمة، واستولوا عليهما، وهما يعودان للمواطن حازم هاشم أبو محيميد، وذلك بحجة عدم الترخيص .

وأضاف المصدر أنه تم احتجاز أبو محيميد لساعات قبل إطلاق سراحة .



