الاحتلال يهدم "بركسا" لتربية الماشية وخيمة شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال افسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بركسا لتربية الماشية، وخيمة في منطقة برية زعترة شرق بيت لحم.
هدمت قوات الاحتلال افسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بركسا لتربية الماشية، وخيمة في منطقة برية زعترة شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية محلية بأن جنود الاحتلال هدموا البركس والخيمة، واستولوا عليهما، وهما يعودان للمواطن حازم هاشم أبو محيميد، وذلك بحجة عدم الترخيص .
وأضاف المصدر أنه تم احتجاز أبو محيميد لساعات قبل إطلاق سراحة .
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