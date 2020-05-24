"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية مساء اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية، بسبب فيروس (كورونا) المستجد.



ووفق تغريدة للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فإن حالة الوفاة للمواطن، يوسف منصور عبد الله مكي (80 عاماً).



وكانت "الخارجية" أفادت اليوم بتسجيل وفاة وإصابة جديدتين بفيروس (كورونا) لطبيبيْن فلسطينييْن في روسيا والبرازيل.