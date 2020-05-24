تسجيل عتبة قياسية جديدة لوفيات فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 26 ألفاً و229 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لتسحل عتبة قياسية جديدة.



وبذلك يصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ أن تفشى الفيروس في البلاد، إلى مليون و622 ألفا و114 حالة، وفق ما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وأضافت: أن عدد الوفيات وصل إلى 97049 حالة، بعد أن زاد خلال 24 ساعة الماضية، 1047.



يشار إلى أن الولايات الأميركية 50، بدأت رفع إجراءات العزل بشكل جزئي وتدريجي، وأبقت على بعض القيود على التجمّعات بهدف الحدّ من تفشي الوباء، بالرغم من عدد الوفيات المرتفعة.