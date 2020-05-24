مصر: تسجيل أكبر ارتفاع يومي في عدد وفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مصر اليوم الأحد، تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، في أكبر ارتفاع يومي لحالات الوفاة، منذ أن تفشى الفيروس في البلاد.



كما سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، 752 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 17,265 حالة.



وبلغ عدد 29 حالة وفاة جديدة، مقارنة مع 28 وفاة يوم أمس السبت، فيما أكدت الوزارة خروج 179 من المصابين بالفيروس، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4807 حالات.