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تونس: آمال بعودة السياحة مطلع يوليو المقبل

تونس: آمال بعودة السياحة مطلع يوليو المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد: إنه يأمل في عودة السياحة بالبلاد، مطلع تموز/يوليو المقبل.

وصرح الفخفاخ بذلك خلال زيارته دار المسنين، بمدينة سوسة، بمناسبة عيد الفطر، التي تعد أحد الوجهات السياحية بالبلاد.

وقال: "تحكمنا بصفة كبيرة في الوباء بإمكانياتنا"، مشيراً إلى أنه "بقليل من الصبر نقضي هذا العيد وستعود الحياة كما كانت عليه".

وتابع: "نأمل أن تعود السياحة بداية من شهر جويلية (يوليو/تموز)"، مؤكداً أن "هذا مهم لسوسة وكافة المناطق السياحية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

ووفق إحصاءات رسمية، سجلت العائدات السياحية في تونس تراجعا بنسبة 15.08%، إذ بلغت 976.5 مليون دينار (334.4 مليون دولار) منذ مطلع العام وحتى 20 نيسان/إبريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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