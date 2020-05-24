تونس: آمال بعودة السياحة مطلع يوليو المقبل



وتابع: "نأمل أن تعود السياحة بداية من شهر جويلية (يوليو/تموز)"، مؤكداً أن "هذا مهم لسوسة وكافة المناطق السياحية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



ووفق إحصاءات رسمية، سجلت العائدات السياحية في تونس تراجعا بنسبة 15.08%، إذ بلغت 976.5 مليون دينار (334.4 مليون دولار) منذ مطلع العام وحتى 20 نيسان/إبريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، اليوم الأحد: إنه يأمل في عودة السياحة بالبلاد، مطلع تموز/يوليو المقبل.وصرح الفخفاخ بذلك خلال زيارته دار المسنين، بمدينة سوسة، بمناسبة عيد الفطر، التي تعد أحد الوجهات السياحية بالبلاد.وقال: "تحكمنا بصفة كبيرة في الوباء بإمكانياتنا"، مشيراً إلى أنه "بقليل من الصبر نقضي هذا العيد وستعود الحياة كما كانت عليه".