تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وخالد مشعل





ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مشعل هنأ الرئيس عباس خلال الاتصال، بعيد الفطر السعيد.



وتمنى مشعل أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال.





رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل.