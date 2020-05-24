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وزير الصحة الجزائري: رفع الحظر الصحي الذي فرضه (كورونا) ضرورة لابد منها

وزير الصحة الجزائري: رفع الحظر الصحي الذي فرضه (كورونا) ضرورة لابد منها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الأحد: إن رفع الحظر الصحي الذي فرضه فيروس (كورونا) ضرورة لابد منها.

وأضاف في تصريحات صحفية: أن بلاده مستعدة لرفع الحظر الصحي بعد انخفاض عدد الإصابات والوفيات، والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية.

يأتي ذلك في وقت سجلت فيه البلاد اليوم، ثماني وفيات و193 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 600 والإصابات إلى 8306.



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