وزير الصحة الجزائري: رفع الحظر الصحي الذي فرضه (كورونا) ضرورة لابد منها





وارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 600 والإصابات إلى 8306.









رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الأحد: إن رفع الحظر الصحي الذي فرضه فيروس (كورونا) ضرورة لابد منها.وأضاف في تصريحات صحفية: أن بلاده مستعدة لرفع الحظر الصحي بعد انخفاض عدد الإصابات والوفيات، والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية.يأتي ذلك في وقت سجلت فيه البلاد اليوم، ثماني وفيات و193 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.