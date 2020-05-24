دولي

تسجيل 118 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا

تسجيل 118 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم الأحد، 118 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى 36793.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قال إن بعض التلاميذ في المراحل الابتدائية سيعودون إلى مدارسهم في الأول من حزيران/يونيو.

يأتي ذلك مع تخفيف الحكومة لإجراءات العزل العام المفروضة لوقف تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.


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