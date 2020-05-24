رئيس الوزراء العراقي يأمر بتشديد إجراءات الحظر الشامل
رام الله - دنيا الوطن
أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي مساء اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءات الحظر الشامل.
يأتي ذلك بعدما سجلت البلاد 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4272 إصابة.
كما أعلنت العراق تسجيل ثماني وفيات جديدة بالفيروس الفتاك، ليصل عدد الوفيات 160.
يأتي ذلك بعدما سجلت البلاد 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4272 إصابة.
كما أعلنت العراق تسجيل ثماني وفيات جديدة بالفيروس الفتاك، ليصل عدد الوفيات 160.
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