الرئيس عباس يهاتف السفير خليفة معزيا بوفاة والدته

محمود خليفة

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة معزيا بوفاة والدته.



وأعرب الرئيس عباس خلال الاتصال عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيدة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).