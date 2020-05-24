نتنياهو يلتقي رئيس جهاز (موساد)





ووفق ما نقل مكتب نتنياهو فإن الأخير شكر كوهين على الجهود التي بذلها الجهاز لشراء المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة (كورونا) وعلى قيادته غرفة العمليات المشتركة التي ركزت هذه الجهود.





وأضاف: أن وزارة الصحة ستتولى من الآن فصاعداً المسؤولية عن أعمال هذه الغرفة.





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد، رئيس جهاز (موساد)، يوسي كوهين.