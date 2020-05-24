منيب المصري: موقف الملك عبد الله مشرف والقدس في قلوب الهاشميين

منيب المصري

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رام الله - دنيا الوطن

قال منيب المصري رئيس التجمع الوطني الفلسطيني: إن موقف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني من خطة الضم الإسرائيلية هو موقف مشرف ويأتي في سياق المواقف التاريخية المشرفة للهاشميين من فلسطين وشعبها.



وأضاف المصري في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن القدس هي في قلب العائلة الهاشمية كما هي في قلب كل فلسيني وأردني، واصفا الملك عبد الله الثاني بالشخصية التي لها حضور دولي وتأثير كبير مما سيساهم بشكل فعلي في التصدي للمخططات الإسرائيلية تجاه مدينة القدس بشكل خاص.



وشدد المصري على العلاقات الاخوية التي تربط الشعبين مشيرا إلى الدعم السياسي والمعنوي التي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني من منطلق العلاقات الأخوية والتاريخية والارتباط الجغرافي والاجتماعي بين الشعبين، شاكر في تصريحه الصحفي المملكة الأردنية الهاشمية؛ على مواقفها الثابتة والداعمة للحق الفلسطيني.



وختم المصري تصريحه الصحفي بتقديم التهاني بمناسبة العيد للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا، مؤكدا على أن الأردن ستبقى القلب النابض والرئة التي يتنفس منها الفلسطينيين في الضفة الغربية.