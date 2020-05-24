توالي ردود الفعل في إسرائيل على انطلاق محاكمة نتنياهو بين مؤيد ومعارض



وعلق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت على أقوال نتنياهو قائلا: إنه يرفض أي محاولة لاتهام النيابة العامة باعتبارات غير موضوعية في هذا الملف، مؤكدا أن النيابة ستواصل المرافعة أمام المحكمة بلا خوف أو انحياز، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



من جهتها، دعت وزيرة المواصلات في إسرائيل، ميري ريغيف بعد ظهر اليوم هيئة القضاة في المحكمة المركزية بالقدس الغربية، إلى محاكمة نتنياهو بشكل عادل وعدم الوقوع في فخ وسائل الإعلام المنحازة ضد نتنياهو، على حد تعبيرها.





وفي تصريحات ألقتها قبيل انطلاق محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قالت ريغيف إن أكثر من مليون و300 مواطن انتخبوا نتنياهو رئيسا للحكومة، سيمثلون معه اليوم أمام المحكمة. كما تمنت ريغيف لنتنياهو النجاح في إثبات براءته في إطار المحاكمة.



من جهته، قال رئيس الوزراء البديل، زعيم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل: بيني غانتس: إنه يحق لنتنياهو أن يعتبر بريئاً ما لم تتم إدانته.



وأضاف: أنه يحق لنتنياهو، كما يحق لكل مواطن، افتراض البراءة، معربا عن يقينه بان المحكمة ستجري له محاكمة عادلة.



ودعا غانتس في تغريدة له عبر (تويتر) إلى الالتزام دولة وشعباً بالعمل على تحقيق الوحدة والمصالحة في هذه الظروف أكثر من أي وقت مضى.



وأكد وزير العدل، آفي نيسان كورن هو الآخر ضرورة احترام قرينة البراءة لرئيس الوزراء، مشدداً في بيان أصدره على وجوب أن يحافظ منتخَبو الجمهور على متانة الجهاز القضائي.





ومن جانبه قال رئيس المعارضة، يائير لبيد إن ما وصفه بمهاجمة نتنياهو الجهاز القضائي والتحريض ضده يبرهنان، لماذا لا يجوز أن يواصل أداء منصبه.



رام الله - دنيا الوطنوسط تباين بين معارض ومؤيد، توالت ردود الفعل على انطلاق محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الحلبة السياسية.