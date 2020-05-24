دولي

إيطاليا: تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم الأحد، 50 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور المرض إلى 32785، فيما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة إلى 531 مقارنة مع يوم أمس السبت.

وقالت وكالة الحماية المدنية في البلاد، إن هذه البيانات لم تتضمن الوفيات من منطقة لومبارديا، الأكثر تضررا، بسبب مشكلات فنية.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء تفشي (كورونا) إلى 229858.

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