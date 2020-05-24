شاهد: جونسون يعلن الانتقال للمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق في بريطانيا
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الأحد: إن الإرادة الجماعية "ساعدتنا في مواجهة جائحة (كورونا)".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البريطانية، لندن: أن حكومته عازمة على إلحاق الهزيمة بالفيروس التاجي، مشيراً إلى أننا "سننتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق".
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الأحد: إن الإرادة الجماعية "ساعدتنا في مواجهة جائحة (كورونا)".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البريطانية، لندن: أن حكومته عازمة على إلحاق الهزيمة بالفيروس التاجي، مشيراً إلى أننا "سننتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق".
وقال رئيس الوزراء البريطاني: إننا "سننتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق"، مؤكداً أنها تتضمن إعادة فتح المدارس.
وقال جونسون: إننا سنوفر أجواء صحية آمنة للطلبة عند إعادة فتح المدارس، و"سنبقي على التباعد الاجتماعي عند إعادة فتحها".
وقال جونسون: إننا سنوفر أجواء صحية آمنة للطلبة عند إعادة فتح المدارس، و"سنبقي على التباعد الاجتماعي عند إعادة فتحها".
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