شاهد: جونسون يعلن الانتقال للمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق في بريطانيا





وقال رئيس الوزراء البريطاني: إننا "سننتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق"، مؤكداً أنها تتضمن إعادة فتح المدارس.



وقال جونسون: إننا سنوفر أجواء صحية آمنة للطلبة عند إعادة فتح المدارس، و"سنبقي على التباعد الاجتماعي عند إعادة فتحها".







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الأحد: إن الإرادة الجماعية "ساعدتنا في مواجهة جائحة (كورونا)".وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البريطانية، لندن: أن حكومته عازمة على إلحاق الهزيمة بالفيروس التاجي، مشيراً إلى أننا "سننتقل إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق".