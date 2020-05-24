إعادة حركة القطارات في إسرائيل إلى العمل مطلع الشهر المقبل





كما ستعاد حركة الحافلات تدريجياً إلى الوضع السابق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وستعود القطارات إلى تسيير رحلاتها كالمعتاد اعتباراً من الـ-8 من شهر حزيران/ يونيو المقبل، أما التسهيلات في حركة الباصات فستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس القادم.



وقد اتخذ هذا القرار في أعقاب الانخفاض الحاد في عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، وفي عدد الحالات الخطيرة وعدم ارتفاع عدد الوفيات، وذلك بعد شهر من تخفيف القيود على حركات الإسرائيليين.



كما واستمر اليوم في العديد من دول العالم تخفيف أنظمة الطوارئ بشكل تدريجي وحذر، بينما يقارب عدد الذين تماثلوا للشفاء من (كورونا)، مليونين ونصف المليون.





وتنخفض تدريجياً نسبة الوفيات عالمياً من بين الحالات التي انتهت، إما بالشفاء أو بالوفاة، وهي تبلغ نحو 11%، وذلك بالمقارنة مع 2% في إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطناتفق وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتين، ووزيرة المواصلات، ميري ريغيف على إعادة حركة القطارات إلى سابق عهدها قبل اجتياح أزمة فيروس (كورونا).