شؤون فلسطينية

"الخارجية": تسجيل وفاة وإصابة جديدتين بفيروس (كورونا) لطبيبيْن فلسطينييْن

"الخارجية": تسجيل وفاة وإصابة جديدتين بفيروس (كورونا) لطبيبيْن فلسطينييْن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية اليوم الأحد، أن هناك 94 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم.

وأضافت أن عدد الإصابات وصل إلى 1604 إصابة، بينما حالات التعافي 784 حالة، وفق تقريرها بشأن تطورات فيروس (كورونا) الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وكانت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، أفادت اليوم بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية هذا اليوم، لطبيب الأطفال، جمال محمد خير الله (64 عاماً) بسبب فيروس (كورونا) والذي وافته المنية، وهو على رأس عمله كطبيب يعالج المرضى.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية لطبيب فلسطيني أيضاً، وحالته الصحية مستقرة .

وتقدم وزير الخارجية والمغتربين، د.رياض المالكي والوزارة والسفراء وفريق العمل المصغر من أبناء شعبنا والجاليات الفلسطينية واللاجئين والطلبة والعالقين بأطيب التهنئة والتبريك بحلول عيد الفطر السعيد متمنين لشعبنا في الوطن والشتات الصحة والعافية، وأن ينال شعبنا حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

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