إسبانيا: ارتفاع في عدد وفيات فيروس (كورونا)

سجلت إسبانيا اليوم الأحد، ارتفاعاً في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، مقارنة بيوم أمس السبت.





وأعلنت إسبانيا اليوم الأحد تسجيل، 70 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بعد أن تم تسجيل 48 أمس.



وبذلك لترتفع حصيلة الوفيات منذ أن تفشى الفيروس في البلاد إلى 28752.



كما شخصت وزارة الصحة الإسبانية، 246 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 235772



وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث أعلن أمس السبت، أن مدريد ستعيد فتح حدودها أمام السياحة الدولية بدءا من تموز/يوليو.



رام الله - دنيا الوطن