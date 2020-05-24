إسرائيل: تشكيل "كابينت" جديد يضم 16 وزيراً





ويضم "كابينت" 14 وزيراً برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ويكون وزير الصحة يولي ادلشتين رئيسه بالإنابة.





كما أقرت الحكومة اليوم تركيبة المجلس الوزاري للشؤون والسياسية والأمنية.





وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أن المجلس الجديد يضم 16 وزيراً وأربعة وزراء بصفة مراقبين.



ويشار إلى أن الاتفاق الائتلافي ينص على تشكيل مجلس وزاري مضغر يشمل أعضاء من الحزبين (الليكود) و(أزرق أبيض)، بشكل متوازٍ وأن يكون بيني غانتس، رئيس الوزراء البديل الذي سيخلف نتنياهو بعد 18 شهراً.







وفيما يلي تشكيلة المجلس:





رئيس المجلس - بنيامين نتنياهو 2. رئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع بيني غانتس 3. وزير الخارجية غابي أشكنازي 4. وزير المالية يسرائيل كاتس 5. وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا 6. وزير القضاء آفي نيسانكورن 7. وزير الصحة يولي إدلشتاين 8. الوزير زئيف إلكين (عضو/مراقب بالتناوب وسيتبادل مع الوزير يوفال شتاينيتس كل 6 أشهر) 9. الوزير ميخائيل بيتون 10. الوزير يؤاف غالنت 11. الوزير أريه درعي 12. الوزير يوعز هندل 13. الوزير عمير بيريتس 14. الوزيرة أوريت فركش هاكوهين 15. الوزيرة ميري ريغيف 16. الوزير ألون شوستر

المراقبون: 1. الوزير تساحي هانيغبي 2. الوزير إيلي كوهين 3. الوزير رافي بيريتس 4. الوزير يوفال شتاينيتس (سيتبادل مع الوزير زئيف إلكين كل 6 أشهر)

رام الله - دنيا الوطنصادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تشكيل "كابينت" خاص سيقوم بتنسيق نشاطات كافة الدوائر الحكومية المعنية لتحسين أدائها في مواجهة أزمة فيروس (كورونا).