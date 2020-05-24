الأسيرة أبو غوش: أعاني من عدة مشاكل صحية بسبب التحقيق

ميس أبو غوش

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رام الله - دنيا الوطن

قالت ميس أبو غوِش، الأسيرة في سجون الاحتلال إنّها تعاني من عدة مشاكل صحية بدأت تظهر عليها منذ انتهاء فترة التحقيق معها من قبل ضباط الاحتلال.



وأفادت أبو غوش في رسالة لعائلتها، بأنها تعاني من أوجاع في العمود الفقري والظهر والقدمين واليدين والرأس، وتشعر أحيانا بكهرباء تجتاح الجهة اليسرى من رأسها، حيث بدأت هذه الأوجاع ترافقها منذ فترة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأشارت إلى أنها تستخدم بعض المراهم والمسكنات لتخفيف تلك الآلام، مشيرة إلى انه تم نقلها قبل أشهر لمستشفى رمبام في حيفا، وتم إخبارها بأن هناك مشاكل في العظام، مع ضرورة إجراء المزيد من الفحوصات.



كما وذكرت أبو غوش بأن الصليب الأحمر قرر فتح ملف متعلق بظروف التحقيق والتعذيب ونتائج ذلك على الحالة الصحية لها في الفترة القريبة.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في كلية الإعلام ميس أبو غوش بتاريخ 29/8/2019، بعد اقتحام منزل ذويها وتفتيشه، ثم تقييدها وتعصيب عينيها ونقلها إلى معسكر الاحتلال في محيط حاجز قلنديا.