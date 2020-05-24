اشتية: مؤتمر صحفي غداً للإعلان عن إجراءات الحكومة الفترة المقبلة

اشتية في مؤتمر صحفي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية أنه سيعقد غداً الساعة 12 ظهراً، مؤتمراً صحفياً، يعلن فيه إجراءات الحكومة للفترة القادمة بما يتعلق بتطورات فيروس (كورونا).



وأضاف اشتية في تصريح مقتضب عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن الإجراءات سيتم الإعلان عنها، على ضوء النتائج المطمئنة لفحوصات العمال القادمين من أماكن عملهم في أراضي عام 48.



وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم، تسجيل تسع حالات تعافٍ جديدة في محافظة الخليل، فيما لم تسجل إي إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.