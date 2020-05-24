"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية بروسيا بسبب (كورونا)





وأضافت في تصريح مقتضب عبر (تويتر): أن الوفاة لطبيب الأطفال جمال محمد خيرالله (64 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا)، والذي وافته المنية وهو على رأس عمله كطبيب يعالج الحالات المرضية.





وقد نعته سفارة دولة فلسطين لدى روسيا، وقدمت التعازي لذوي الفقيد وأبناء الجالية وأصدقائه.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في روسيا الاتحادية، بسبب فيروس (كورونا).