سلطات الاحتلال تفرج عن أمين سر فتح بالقدس بعد ساعات من التحقيق

شادي مطور

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن أمين سر حركة فتح، إقليم القدس شادي مطور، بعد ساعات من التحقيق في أول أيام العيد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واتهمت المخابرات مطور، بخرق السيادة والعمل لصالح السلطة الوطنية بالقدس الشرقية في محاربة وباء (كورونا)، وتوزيع المساعدات على سكانها والتخطيط لزيارة "دولة معادية"، وفق تعبيرها.



وجاء الإفراج بكفالة قيمتها ثلاثة آلاف شيكل، ومنع السفر إلى أي "دولة معادية".