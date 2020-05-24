18 حالة شفاء.. "الصحة" بغزة تنشر التقرير اليومي الخاص بفيروس (كورونا)





وقالت في تقريرها اليومي بشأن تطورات الفيروس في القطاع: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) 55، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى اللحظة 18.





وأضافت: أن إجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 8.824 عينة منها 8.769 عينة سلبية.





التقرير اليومي





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد: إنه لم يتم خلال 24 ساعة الماضية، إجراء فحص لعينات جديدة فيما يتعلق بفيروس (كورونا).