18 حالة شفاء.. "الصحة" بغزة تنشر التقرير اليومي الخاص بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد: إنه لم يتم خلال 24 ساعة الماضية، إجراء فحص لعينات جديدة فيما يتعلق بفيروس (كورونا).
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قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد: إنه لم يتم خلال 24 ساعة الماضية، إجراء فحص لعينات جديدة فيما يتعلق بفيروس (كورونا).
وقالت في تقريرها اليومي بشأن تطورات الفيروس في القطاع: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) 55، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى اللحظة 18.
وأضافت: أن إجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 8.824 عينة منها 8.769 عينة سلبية.
التقرير اليومي
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