شاهد بالفيديو: انتهاء الجلسة الأولى لمحاكمة أول رئيس وزراء حاكم في إسرائيل

أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية أن ا لجلسة الأولى لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهت.





وكانت الجلسة بدأت في المحكمة المركزية في القدس الغربية، أمام ثلاثة قضاة وثلاثة متهمين اخرين بتهم الارتشاء وإساءة الائتمان والاحتيال، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال نتنياهو أمام القضاة: إنه اطلع على التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام ويفهمها وطلب وكلاؤه من المحكمة مهلة ثلاثة أشهر على الأقل، للاطلاع على الأدلة الواردة في الملفات وعلى تحقيقات الشرطة فيها.



وقبيل دخوله قاعة المحكمة حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشدة على محققي الشرطة والنيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة قائلاً: إن ليس هو من يحاكم اليوم بل معسكر اليمين برمته.

وأضاف: أن جهات نافذة في اليسار والجهاز القضائي تكاتفت الجهود لإسقاط زعيم قوي من اليمين لأنهما لم يتمكنا من القيام بذلك بواسطة الانتخابات المرة تلو الأخرى، متهماً أجهزة تطبيق القانون بحياكة ملفات ضده.



وطالب نتنياهو نتنياهو المحكمة بأن تسمح ببث جميع مداولاتها بهذا الشأن، وكشف النقاب عن أن هناك مواد تحقيق تدعم روايته وتساندها ولكن الجمهور لا يعرف عنها.



كما طالب بأن تُنشر تسجيلات صوتية في قضية هارباز من شأنها ان تسيئ الى المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت.























رام الله - دنيا الوطن