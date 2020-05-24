بأول أيام العيد: طعن شاب بجروح خطيرة والقبض على الفاعل في جنين

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أُصيب شاب بجروح وصفت بالخطيرة، اليوم الأحد، جراء تعرضه لعملية طعن في جنين، وأُلقي القبض على الفاعل.



وأفادت الشرطة، في بيان عبر موقع الشرطة الرسمي، بأن شابا يبلغ من العمر 30 عاما وصل إلى مستشفى جنين الحكومي وهو بحالة حرجة، إثر الاعتداء عليه بأداة حادة في الأطراف السفلية من جسده، فتحركت قوة من الشرطة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث، وتم نقله إلى المستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس لمتابعة العلاج، نظرا لخطورة إصابته.



وأوضحت أنه بمتابعة مجريات القضية تم تحديد هوية الفاعل، وألقي القبض عليه، وتم توقيفه؛ تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة أصولا.