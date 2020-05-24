الرجوب يهنئ أهالي جنين بعيد الفطر ويتفقد حواجز المحبة بإسم الرئيس عباس

محافظ جنين أكرم الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ محافظ جنين أكرم الرجوب باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، أبناء شعبنا في محافظة جنين، لمناسبة عيد الفطر السعيد، وتفقد حواجز المحبة لقوى الأمن.



ورافق المحافظ قائد المنطقة العقيد ركن باسم رشيد، ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية المقدم طالب صلاحات، ومدير الضابطة الجمركية العقيد راضي كتانة، ومدير التوجيه السياسي بشار جالودي، وممثلو المؤسسة الأمنية، وأمين سر حركة فتح في جنين عرفات قنديل.