عاجل

  • جنين: طعن شاب وإصابته بجروح خطيرة والشرطة تقبض على الفاعل

شؤون فلسطينية

الرجوب يهنئ أهالي جنين بعيد الفطر ويتفقد حواجز المحبة بإسم الرئيس عباس

الرجوب يهنئ أهالي جنين بعيد الفطر ويتفقد حواجز المحبة بإسم الرئيس عباس
محافظ جنين أكرم الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
هنأ محافظ جنين أكرم الرجوب باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، أبناء شعبنا في محافظة جنين، لمناسبة عيد الفطر السعيد، وتفقد حواجز المحبة لقوى الأمن.

ورافق المحافظ قائد المنطقة العقيد ركن باسم رشيد، ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية المقدم طالب صلاحات، ومدير الضابطة الجمركية العقيد راضي كتانة، ومدير التوجيه السياسي بشار جالودي، وممثلو المؤسسة الأمنية، وأمين سر حركة فتح في جنين عرفات قنديل.

أخبار ذات صلة

بأول أيام العيد: طعن شاب بجروح خطيرة والقبض على الفاعل في جنين

بأول أيام العيد: طعن شاب بجروح خطيرة والقبض على الفاعل في جنين

لبنان: قيادة فصائل منظمة التحرير تضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء بالعيد

لبنان: قيادة فصائل منظمة التحرير تضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء بالعيد

الديمقراطية: اقليم سوريا تضع اكليلا من الزهور بمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك

الديمقراطية: اقليم سوريا تضع اكليلا من الزهور بمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك

المواطنون يؤدون صلاة العيد في أغلب مساجد الضفة

المواطنون يؤدون صلاة العيد في أغلب مساجد الضفة

الخليل: الاحتلال يعتقل شابين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

الخليل: الاحتلال يعتقل شابين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

شاهد: العيد في ساحات يافا لأول مرة منذ احتلالها عام 48

شاهد: العيد في ساحات يافا لأول مرة منذ احتلالها عام 48

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وتسجيل تسع حالات تعافٍ

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وتسجيل تسع حالات تعافٍ

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

الرجوب يهنئ أهالي جنين بعيد الفطر ويتفقد حواجز المحبة بإسم الرئيس عباس

الرجوب يهنئ أهالي جنين بعيد الفطر ويتفقد حواجز المحبة بإسم الرئيس عباس

لبنان: قيادة فصائل منظمة التحرير تضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء بالعيد

لبنان: قيادة فصائل منظمة التحرير تضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء بالعيد

الديمقراطية: اقليم سوريا تضع اكليلا من الزهور بمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك

الديمقراطية: اقليم سوريا تضع اكليلا من الزهور بمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك

المواطنون يؤدون صلاة العيد في أغلب مساجد الضفة

المواطنون يؤدون صلاة العيد في أغلب مساجد الضفة

الخليل: الاحتلال يعتقل شابين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

الخليل: الاحتلال يعتقل شابين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

أهالي حوارة يتصدون لهجوم مستوطنين صباح أول أيام العيد

أهالي حوارة يتصدون لهجوم مستوطنين صباح أول أيام العيد

الأسير &#34;جنازرة&#34; يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

الأسير "جنازرة" يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تعلق لأول مرة على تغير لون وطبيعة بشرتها

شاهد: دنيا بطمة تعلق لأول مرة على تغير لون وطبيعة بشرتها

شاهد: وائل جسار يهدي أغنية &#34;ما تغبش ثواني&#34; المؤثرة لجمهوره بحظر العيد

شاهد: وائل جسار يهدي أغنية "ما تغبش ثواني" المؤثرة لجمهوره بحظر العيد

شاهد: ليلى علوي تنهار من البكاء عند مقتل المنسي

شاهد: ليلى علوي تنهار من البكاء عند مقتل المنسي

الوفاة المفاجئة لنجمة برنامج تلفزيوني شعبي تصيب الجماهير بصدمة

الوفاة المفاجئة لنجمة برنامج تلفزيوني شعبي تصيب الجماهير بصدمة

الفنانة الفلسطينية إلهام روحانا تطلق أغنيتها الجديدة بمناسبة العيد

الفنانة الفلسطينية إلهام روحانا تطلق أغنيتها الجديدة بمناسبة العيد

شاهد: جيسي عبدو علمت بوفاة والدها من مواقع التواصل.. وتعرفوا الى والدتها

شاهد: جيسي عبدو علمت بوفاة والدها من مواقع التواصل.. وتعرفوا الى والدتها

فنانة سورية: قرفانة حياتي وسمنت.. وما زلت أبحث عن الشريك

فنانة سورية: قرفانة حياتي وسمنت.. وما زلت أبحث عن الشريك

شاهد: هل فارقت العارضة زارا عابد الحياة في تحطم الطائرة الباكستانية؟

شاهد: هل فارقت العارضة زارا عابد الحياة في تحطم الطائرة الباكستانية؟

إلغاء حلقة عبد الباسط حمودة في برنامج &#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. والسبب

إلغاء حلقة عبد الباسط حمودة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. والسبب

نجل ممثل مصري شهير يتهم والده بسرقته

نجل ممثل مصري شهير يتهم والده بسرقته

عربي

لبنان يطبِّق استراتيجية إقفال بلدات تضمّ مصابين بفيروس (كورونا)

لبنان يطبِّق استراتيجية إقفال بلدات تضمّ مصابين بفيروس (كورونا)

سوريا: رامي مخلوف يتحدى والأسد يرد في &#34;عقر داره&#34;

سوريا: رامي مخلوف يتحدى والأسد يرد في "عقر داره"

لبنان: الحريري أدى صلاة العيد وزار ضريح والده برفقة عدد من المشايخ

لبنان: الحريري أدى صلاة العيد وزار ضريح والده برفقة عدد من المشايخ