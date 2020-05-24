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لبنان: قيادة فصائل منظمة التحرير تضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء بالعيد

لبنان: قيادة فصائل منظمة التحرير تضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء بالعيد
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وضع وفد من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل المنظمة فتحي أبو العردات أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء في صيدا، لمناسبة عيد الفطر.

وأكد أبو العردات في تصريح نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية التمسك بالثوابت والأهداف الوطنية التي قضى الشهداء من أجلها، مشددا على البقاء على ذات النهج والطريق الذي سلكه شهداء شعبنا الفلسطيني حتى تحرير فلسطين ودحر الاحتلال الإسرائيلي عن ترابها، وتحقيق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأكد أن شعبنا سيسقط "صفقة القرن" التصفوية، بصموده ومقاومته وبتضحياته، كما أسقط من قبلها العشرات من المؤامرات والمشاريع التي حاولت النيل من القضية الفلسطينية ومن الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

ووجه التحية للقيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس على القرارات الجريئة التي أعلنت فيها التحلل من كافة الالتزامات والاتفاقات مع دولة الاحتلال.

في سياق آخر، أشاد النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد خلال لقائه وفد القيادة السياسية للمنظمة بنضال شعبنا وتضحياته، مثمنا قرارات القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس التي اتخذتها بالانفكاك من جميع الإتفاقيات.

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