الديمقراطية: اقليم سوريا تضع اكليلا من الزهور بمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك





رام الله - دنيا الوطنقام وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على رأسه الرفيق حسن عبد الحميد عضو المكتب السياسي للجبهة، أمين إقليم سوريا صباح يوم ٢٠٢٠/٥/٢٤ بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك ووضع اكليل من الزهور والوقوف دقيقة تحية لأرواح الشهداء .من مخيم اليرموك مخيم الشهداء والمناضلين ومن مقبرة الشهداء من رحاب التضحيات الجسام التي قدمها هؤلاء المناضلين والمقاومين من أجل فلسطين وشعب فلسطين .من اجل الحرية والاستقلال والعودة من أجل العزة والكرامة .. جئنا اليوم مجددين العهد للشهداء وللأسرى ولكل ابناء شعبنا بالاستمرار بالنضال حتى النصر القادم لفلسطين ومطالبين بالخطوات العملية التي تمخضت عن الاجتماع القيادي في رام الله ومن أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية في مواجهة وافشال كافة المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة ترامب - نتيناهو .ونؤكد ضرورة استمرار الجهود مع الجهات المعنية السورية من أجل الاسراع برجوع الأهالي إلى مخيم اليرموك ليعود محطة انطلاق نحو العودة لفلسطين وعاصمتها القدس الأبدية.