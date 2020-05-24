عاجل

  • زلزال بقوة 5,2 درجة يضرب غرب إيران

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: اقليم سوريا تضع اكليلا من الزهور بمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك

الديمقراطية: اقليم سوريا تضع اكليلا من الزهور بمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك
رام الله - دنيا الوطن
قام وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على رأسه الرفيق حسن عبد الحميد عضو المكتب السياسي للجبهة، أمين إقليم سوريا صباح يوم ٢٠٢٠/٥/٢٤ بزيارة مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك ووضع اكليل من الزهور والوقوف دقيقة تحية لأرواح الشهداء .

هذا وأدلى الرفيق حسن عبد الحميد بالتصريح التالي :

من مخيم اليرموك مخيم الشهداء والمناضلين ومن مقبرة الشهداء من رحاب التضحيات الجسام التي قدمها هؤلاء المناضلين والمقاومين من أجل فلسطين وشعب فلسطين .

من اجل الحرية والاستقلال والعودة من أجل العزة والكرامة .. جئنا اليوم مجددين العهد للشهداء وللأسرى ولكل ابناء شعبنا بالاستمرار بالنضال حتى النصر القادم لفلسطين ومطالبين بالخطوات العملية التي تمخضت عن الاجتماع القيادي في رام الله ومن أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية الفلسطينية في مواجهة وافشال كافة المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة ترامب - نتيناهو .

ونؤكد ضرورة استمرار الجهود مع الجهات المعنية السورية من أجل الاسراع برجوع الأهالي إلى مخيم اليرموك ليعود محطة انطلاق نحو العودة لفلسطين وعاصمتها القدس الأبدية.

أخبار ذات صلة

المواطنون يؤدون صلاة العيد في أغلب مساجد الضفة

المواطنون يؤدون صلاة العيد في أغلب مساجد الضفة

الخليل: الاحتلال يعتقل شابين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

الخليل: الاحتلال يعتقل شابين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

شاهد: العيد في ساحات يافا لأول مرة منذ احتلالها عام 48

شاهد: العيد في ساحات يافا لأول مرة منذ احتلالها عام 48

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وتسجيل تسع حالات تعافٍ

وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وتسجيل تسع حالات تعافٍ

صور.. أريحا: صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أريحا القديم ومسجد العباسية

صور.. أريحا: صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أريحا القديم ومسجد العباسية

أهالي حوارة يتصدون لهجوم مستوطنين صباح أول أيام العيد

أهالي حوارة يتصدون لهجوم مستوطنين صباح أول أيام العيد

الأسير &#34;جنازرة&#34; يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

الأسير "جنازرة" يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: اقليم سوريا تضع اكليلا من الزهور بمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك

الديمقراطية: اقليم سوريا تضع اكليلا من الزهور بمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك

المواطنون يؤدون صلاة العيد في أغلب مساجد الضفة

المواطنون يؤدون صلاة العيد في أغلب مساجد الضفة

الخليل: الاحتلال يعتقل شابين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

الخليل: الاحتلال يعتقل شابين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

أهالي حوارة يتصدون لهجوم مستوطنين صباح أول أيام العيد

أهالي حوارة يتصدون لهجوم مستوطنين صباح أول أيام العيد

الأسير &#34;جنازرة&#34; يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

الأسير "جنازرة" يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

شاهد: فيلم جديد للمخرج الفلسطيني اياد ابو روك يحاكي ليالي رمضان بالنرويج

شاهد: فيلم جديد للمخرج الفلسطيني اياد ابو روك يحاكي ليالي رمضان بالنرويج

كنيسة القيامة تفتح أبوابها من جديد

كنيسة القيامة تفتح أبوابها من جديد

منوعات

الفنانة الفلسطينية إلهام روحانا تطلق أغنيتها الجديدة بمناسبة العيد

الفنانة الفلسطينية إلهام روحانا تطلق أغنيتها الجديدة بمناسبة العيد

شاهد: جيسي عبدو علمت بوفاة والدها من مواقع التواصل.. وتعرفوا الى والدتها

شاهد: جيسي عبدو علمت بوفاة والدها من مواقع التواصل.. وتعرفوا الى والدتها

فنانة سورية: قرفانة حياتي وسمنت.. وما زلت أبحث عن الشريك

فنانة سورية: قرفانة حياتي وسمنت.. وما زلت أبحث عن الشريك

شاهد: هل فارقت العارضة زارا عابد الحياة في تحطم الطائرة الباكستانية؟

شاهد: هل فارقت العارضة زارا عابد الحياة في تحطم الطائرة الباكستانية؟

إلغاء حلقة عبد الباسط حمودة في برنامج &#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. والسبب

إلغاء حلقة عبد الباسط حمودة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. والسبب

نجل ممثل مصري شهير يتهم والده بسرقته

نجل ممثل مصري شهير يتهم والده بسرقته

نهايات مسلسلات رمضان 2020.. أحداث غير متوقعة في البرنس وخيانة عهد

نهايات مسلسلات رمضان 2020.. أحداث غير متوقعة في البرنس وخيانة عهد

&#34;اختاري الراجل اللي يعوضك&#34;.. رضوى الشربيني تعلق على نهاية &#34;ونحب تاني ليه&#34;

"اختاري الراجل اللي يعوضك".. رضوى الشربيني تعلق على نهاية "ونحب تاني ليه"

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

عربي

(الصحة العالمية): خبر سار.. ونصائح لعيد آمن بعيداً عن الوباء

(الصحة العالمية): خبر سار.. ونصائح لعيد آمن بعيداً عن الوباء

لبنان يطبِّق استراتيجية إقفال بلدات تضمّ مصابين بفيروس (كورونا)

لبنان يطبِّق استراتيجية إقفال بلدات تضمّ مصابين بفيروس (كورونا)

سوريا: رامي مخلوف يتحدى والأسد يرد في &#34;عقر داره&#34;

سوريا: رامي مخلوف يتحدى والأسد يرد في "عقر داره"

لبنان: الحريري أدى صلاة العيد وزار ضريح والده برفقة عدد من المشايخ

لبنان: الحريري أدى صلاة العيد وزار ضريح والده برفقة عدد من المشايخ