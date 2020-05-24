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المواطنون يؤدون صلاة العيد في أغلب مساجد الضفة

المواطنون يؤدون صلاة العيد في أغلب مساجد الضفة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدى المواطنون صلاة عيد الفطر السعيد في عدد كبير من مساجد الضفة الغربية بعد أن فتحوا رغم قرار الحكومة بإغلاقها.

وشهدت عدد من مدن وبلدات الضفة تدفق أعداد المصلين إلى المساجد وفتح أقفالها وأداء الصلاة فيها، أو في ساحتها العامة.

وأدى عدد من المصلين الصلاة في ساحة المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل، وسط استنفار لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلاقا من الخليل، خرجت مسيرات شعبية فجرا في عدد من مناطق الضفة، طالب فيها المواطنون فتح المساجد لأداء صلاة العيد.

وأدى المصلون أيضا صلاة العيد في عدد من مساجد طولكرم وجنين ونابلس وبيت لحم.

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