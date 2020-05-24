وزير الداخلية الايراني يؤكد لـ(تركيا) على التصدي للاعمال التخريبية في حدود البلاد





رام الله - دنيا الوطناكد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، على التصدي لاي اعمال تخريبية من قبل الجماعات الارهابية في حدود ايران المشتركة مع الدول الجارة.وخلال الاتصال الهاتفي اشار وزير الداخلية التركي سليمان سويلو الى الحظر الاميركي ضد وزير الداخلية الايراني وقال، اننا نرى بان هذا الاجراء غير صحيح ونحن ندينه، وذلك وفق ما نقلته وكالة (الفارس) الإيرانية.ولفت الى ان الاميركيين كلما واجهوا قضية ما فانهم يلجاون للتهديد والتخريب والحظر واضاف، اننا نقف الى جانبكم وثابتون على موقفنا هذا.من جانبه شكر وزير الداخلية الايراني موقف نظيره التركي في ادانة هذا الاجراء الاميركي وقال، ان الحكومة الاميركية بصدد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى باي وسيلة كانت.واعتبر رحماني فضلي السبب الاساس في اجراءات الحظر الاميركية الاخيرة هو فشل مشروعهم للتدخل في شؤون ايران واضاف، ان اميركا فشلت في مسعاها لزعزعة الامن والاستقرار في ايران واثارة الحرب الاهلية فيها.