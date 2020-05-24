صور: الشرطة بـ(ونغ كونغ) تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين معارضين للحكومة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة مناوئة للحكومة اليوم الأحد مع احتشاد محتجين في الشوارع على خطة بكين فرض قوانين جديدة للأمن القومي على المدينة.وبحسب (رويترز) تجمع المئات في منطقة كوزواي باي التجارية المزدحمة حيث قامت الشرطة بعمليات تفتيش، وحذرت الناس من خرق حظر تم فرضه للحد من انتشار فيروس كورونا ويقضي بعدم تجمع أكثر من ثمانية أشخاص.وجاءت التجمعات مع سعي حكومة المدينة لطمأنة الناس والمستثمرين الأجانب بشأن القوانين المقترحة التي أثرت على الأسواق المالية ولاقت انتقادات من حكومات أجنبية وجماعات دولية لحقوق الإنسان وبعض جماعات الضغط التجارية.وكان التيار المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، قد دعا في وقت سابق إلى التظاهر الأحد لإدانة خطة بكين فرض التشريع الجديد على المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.وضاعف ناشطون دعواتهم إلى التجمع بعد ظهر الأحد في بعض الأحياء التجارية في جزيرة هونغ كونغ، سعيا إلى إنعاش الاحتجاجات التي هزت المنطقة بين يونيو وديسمبر عام 2019.وعزز فوز المؤيدين للديمقراطية في الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر هذه التعبئة، لكنها هدأت في بداية العام بسبب اعتقال الآلاف من قبل الشرطة، خصوصا بسبب القيود التي فرضت على التجمعات لاحتواء وباء كوفيد-19.وحذرت قوات الأمن في بيان السبت من أن "الشرطة ستنشر القوات الضرورية في الأماكن المناسبة وستعمل بتصميم على حفظ النظام العام وستقوم بالاعتقالات اللازمة".وبدأ البرلمان الصيني يوم الجمعة مناقشة نص التشريع الجديد الذي يهدف إلى منع "الخيانة والانفصال والعصيان والتخريب" في هونغ كونغ ردا على التظاهرات التي قامت بها المعارضة العام الماضي