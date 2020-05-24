الخليل: الاحتلال يعتقل شابين ويمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، ومنعت المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي الشريف.



وأفاد مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد الجعبري، بعد الاعتداء عليه بالضرب عند مدخل الحرم، وشادي سدر أثناء تواجده في منطقة عين العسكر في البلدة القديمة.



وقد منعت سلطات الاحتلال المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي لتأدية صلاة عيد الفطر.