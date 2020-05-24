دولي

تايلاند: صفر إصابات بفيروس (كورونا) لرابع مرة هذا الشهر

تايلاند: صفر إصابات بفيروس (كورونا) لرابع مرة هذا الشهر
تايلاند (صورة ارشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتستقر حصيلة المصابين عند 3040 والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء في يناير الماضي.

وقالت السلطات الصحية وفق ما نقلته (رويترز)، إن اليوم الأحد هو رابع يوم خلال هذا الشهر لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة يومية جديدة.

وتعافى 2921 مريضا منذ بدء تفشي الفيروس.





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