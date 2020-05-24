"تعرضنا للخداع من الصحة العالمية"... ايطاليا: كورونا ليس سوى تجلط الدم

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رام الله - دنيا الوطن

خالف الأطباء الإيطاليون قانون منظمة الصحة العالمية بمنع تشريح جثث القتلى من فيروس (كورونا)، حيث اكتشفوا أنه ليس فيروسًا ولكن البكتيريا هي التي تسبب الوفاة وفي تكوين جلطات الدم.



وبحسب موقع (ليبانون فايلز) فإن طريقة علاجه، هي المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات ومضادات التخثر: الأسبرين، مشيرين إلى أن هذا المرض قد عولج بشكل سيئ.



كذلك وفقا لأخصائيي الأمراض الإيطاليين "لم تكن هناك حاجة أبدًا إلى أجهزة التهوية ووحدة العناية المركز، وعلى العالم كله ان يعرف أننا قد تعرضنا للخداع والإذلال من قبل منظمة الصحه العالمية.