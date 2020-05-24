الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز اعتقلت الشاب عقبة يحيى موسى (26 عاما)، بعد احتجازه مع مركبته لساعات.