أهالي حوارة يتصدون لهجوم مستوطنين صباح أول أيام العيد

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رام الله - دنيا الوطن

تصدى أهالي حوارة جنوب نابلس، اليوم الأحد، لهجوم نفذه مستوطنون.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، إن مستوطني (يتسهار) حاولوا مهاجمة متنزه "كنتري حوارة"، وأطلقوا النار، إلا أن الأهالي تصدوا لهم.



يشار إلى أن المستوطنين كانوا قد هاجموا قبل ثلاثة أيام مركبات المواطنين واستهدفوا المحلات التجارية بالقرب من مفرق (يتسهار) في حوارة.