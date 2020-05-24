الأسير "جنازرة" يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

الأسير سامي جنازرة

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير سامي جنازرة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2019.



وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز الأسير جنازرة (47 عاما) في ظروف عزل قاسية في سجن "أيلا"، حيث نُقل إليه مؤخرًا من سجن "النقب الصحراوي.



يُشار إلى أن الأسير جنازرة وهو من مخيم الفوار في الخليل، يواجه سياسة الاعتقال الإداري منذ سنوات، وهذا الاضراب هو الثالث الذي يخوضه منذ العام 2016، علما أنه تعرض للاعتقال سبع مرات على الأقل منذ عام 1991.



وتستمر سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري بحق مئات الأسرى الفلسطينيين، رغم انتشار وباء "كورونا"، كسياسة ضغط وعقاب نفسي يتعرض لها الأسرى.