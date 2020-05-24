الحية: المساس بالأقصى والمقدسات إيذان بثورة

عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية

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رام الله - دنيا الوطن

حذر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، الاحتلال الإسرائيلي من المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات والأرض، مشددًا على أن "ذلك هو إيذان بثورة وبركان لا يعلمه إلا الله".



وقال الحية في خطبة عيد الفطر في مسجد الإمام الشافعي في مدينة غزة صباح اليوم: "إذا كان الاحتلال يريد استغلال انشغال العالم بفيروس كورونا، أو تقرب بعض الأنظمة العربية من الأمريكان وقوى الظلم، فشعبنا مشغول بتحرير أرضه".



وشدد الحية على أن الشعب الفلسطيني في كل مكان يتوق للخلاص من الاحتلال، وأن صفقة القرن ومحاولات ضم الأرض لا يمكن لها أن تثني شعبنا عن تفكيره واهتمامه بالقدس والأسرى وفلسطين.



وقال: "نقول لأمتنا إن فلسطين والقدس أمانة في أعناق الأحرار، فحذاري أن يخلص للبقية من أرض فلسطين، فأنتم مسؤولون عنها أمام يدي الله، فما بالكم وأنتم تهرولون للتطبيع مع الاحتلال".



وأضاف الحية: "هؤلاء أنتم تطبعون مع عدونا الذي سرق الأرض وقتل الأنبياء وقتل شعبنا وأطفالنا ونساءنا".



وتابع: "هذا يوم صلة، فيا ليت أمتنا تسكت البنادق والحراب، وتسقط الخلافات، وتضمد الجراحات، وتلتفت إلى أهلها بدلا من التزلف لأعدائها، ويا ليتها تجتمع على كلمة سواء تعيد فيها مجد أمة محمد".



وتقدم الحية إلى شعبنا الفلسطيني وعوائل الشهداء والأسرى بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر.