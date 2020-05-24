شاهد: فيلم جديد للمخرج الفلسطيني اياد ابو روك يحاكي ليالي رمضان بالنرويج





حيث وثق ابو روك استضافته على الإفطار ويوم رمضاني في المهجر عند عائله فلسطينية تعيش في النرويج منذ ثلاثون عام. ويشير ابو روك الى ان هذا الفيلم يشعرك انك لاتزال في وطنك رغم وجع البعد.











رام الله - دنيا الوطنجسد المخرج الفلسطيني اياد ابو روك في فيلمه الجديد حالة من الترابط القوي بين الجاليات العربية حيث يسلط الضوء فيه التمسك بالقيم والمبادي الفلسطينية في شهر رمضان وذكريات الوطن الخالد في قلب كل فلسطيني مهما تبدلت بهم الأيام ليبقى راسخاً ثابثاً.