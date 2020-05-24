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لبنان: الحريري أدى صلاة العيد وزار ضريح والده برفقة عدد من المشايخ

لبنان: الحريري أدى صلاة العيد وزار ضريح والده برفقة عدد من المشايخ
الرئيس اللبناني سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
زار الرئيس سعد الحريري والمفتي عبد اللطيف دريان وعدد من المشايخ ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت بعد تأدية صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الامام علي بالطريق الجديدة حيث تمت قراءة الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.








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