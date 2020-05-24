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فساد (نتنياهو) يتربع على عرش الصحف الإسرائيلية منذ الصباح

فساد (نتنياهو) يتربع على عرش الصحف الإسرائيلية منذ الصباح
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 افتتاح أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم "الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة"، تصدر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"يديعوت أحرونوت":    

- على مقعد المتهمين في القاعة 317: لحظة الحقيقة لنتنياهو

- اختبار كاتس الأول في وزارة المالية: آلية توزيع 6 مليار شيقل على أصحاب العمل

- بعد 9 أشهر: إطلاق سراح هوديا مونسانغو من السجن في بيرو

- الاستعداد لفتح المطاعم والفنادق: تجديد إلزامية ارتداء الكمامات الواقية

- انتشال جثة رجل عثر عليها قرب الشاطئ في بات يام

"هآرتس":

- مع افتتاح محاكمة نتنياهو حول تهم الفساد، فريقه القانوني يستعد لمحاربة "كل خطوة على الطريق"

- تحليل: استراتيجية الدفاع لنتنياهو هي تقويض من وجّه له التهم: دولة إسرائيل

- تحليل: محاكمة نتنياهو حول تهم الفساد تبدأ يوم الأحد، لكن المعركة الحقيقية ستجري خارج المحكمة

- تحليل: نتنياهو يواجه أخيرا خصوما لا يتراجعون

- افتتاحية الصحيفة: غانتس وعد بالوقوف إلى جانب سيادة القانون ويجب عليه أن يفعل ذلك

"معاريف":

- 3 قضايا و3 قضاة: محاكمة نتنياهو التاريخية تبدأ اليوم

- "الهدف هو إيذاء الملك": الليكود يتجنّد من أجل نتنياهو

- "الصورة التي ستطارده إلى الأبد": تغطية عالمية لمحاكمة نتنياهو

- صحفي مختص بالشأن القضائي: "هناك أدلة قوية ضد نتنياهو، الملف 1000 مغلق تماما"

- تسجيل 4 إصابات جديدة: 279 وفاة و16712 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل

- إطلاق سراح إسرائيلية في بيرو بعد حبس 9 أشهر لإدانتها بتهريب مخدرات

"إسرائيل اليوم":

- هذه هي الأسماء: الشخصيات الرئيسية في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

- لأول مرة في تاريخ إسرائيل: رئيس وزراء يشغل منصبه "على مقعد المتهمين"

- التقديرات: ستستغرق محاكمة نتنياهو حوالي ثلاث سنوات، لا تشمل الاستئنافات

- بيرو: الإفراج عن الإسرائيلية هوديا مونسانغو من السجن وتحويلها للإقامة الجبرية

- النائب الليكودي جدعون ساعر: "لا يمكن قبول صفقة القرن كما هي"

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