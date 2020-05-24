فساد (نتنياهو) يتربع على عرش الصحف الإسرائيلية منذ الصباح

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رام الله - دنيا الوطن

افتتاح أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم "الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة"، تصدر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الأحد.



وفيما يلي أبرز العناوين:



"يديعوت أحرونوت":



- على مقعد المتهمين في القاعة 317: لحظة الحقيقة لنتنياهو



- اختبار كاتس الأول في وزارة المالية: آلية توزيع 6 مليار شيقل على أصحاب العمل



- بعد 9 أشهر: إطلاق سراح هوديا مونسانغو من السجن في بيرو



- الاستعداد لفتح المطاعم والفنادق: تجديد إلزامية ارتداء الكمامات الواقية



- انتشال جثة رجل عثر عليها قرب الشاطئ في بات يام



"هآرتس":



- مع افتتاح محاكمة نتنياهو حول تهم الفساد، فريقه القانوني يستعد لمحاربة "كل خطوة على الطريق"



- تحليل: استراتيجية الدفاع لنتنياهو هي تقويض من وجّه له التهم: دولة إسرائيل



- تحليل: محاكمة نتنياهو حول تهم الفساد تبدأ يوم الأحد، لكن المعركة الحقيقية ستجري خارج المحكمة



- تحليل: نتنياهو يواجه أخيرا خصوما لا يتراجعون



- افتتاحية الصحيفة: غانتس وعد بالوقوف إلى جانب سيادة القانون ويجب عليه أن يفعل ذلك



"معاريف":



- 3 قضايا و3 قضاة: محاكمة نتنياهو التاريخية تبدأ اليوم



- "الهدف هو إيذاء الملك": الليكود يتجنّد من أجل نتنياهو



- "الصورة التي ستطارده إلى الأبد": تغطية عالمية لمحاكمة نتنياهو



- صحفي مختص بالشأن القضائي: "هناك أدلة قوية ضد نتنياهو، الملف 1000 مغلق تماما"



- تسجيل 4 إصابات جديدة: 279 وفاة و16712 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل



- إطلاق سراح إسرائيلية في بيرو بعد حبس 9 أشهر لإدانتها بتهريب مخدرات



"إسرائيل اليوم":



- هذه هي الأسماء: الشخصيات الرئيسية في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو



- لأول مرة في تاريخ إسرائيل: رئيس وزراء يشغل منصبه "على مقعد المتهمين"



- التقديرات: ستستغرق محاكمة نتنياهو حوالي ثلاث سنوات، لا تشمل الاستئنافات



- بيرو: الإفراج عن الإسرائيلية هوديا مونسانغو من السجن وتحويلها للإقامة الجبرية



- النائب الليكودي جدعون ساعر: "لا يمكن قبول صفقة القرن كما هي"