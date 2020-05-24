فساد (نتنياهو) يتربع على عرش الصحف الإسرائيلية منذ الصباح
رام الله - دنيا الوطن
افتتاح أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم "الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة"، تصدر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الأحد.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"يديعوت أحرونوت":
- على مقعد المتهمين في القاعة 317: لحظة الحقيقة لنتنياهو
- اختبار كاتس الأول في وزارة المالية: آلية توزيع 6 مليار شيقل على أصحاب العمل
- بعد 9 أشهر: إطلاق سراح هوديا مونسانغو من السجن في بيرو
- الاستعداد لفتح المطاعم والفنادق: تجديد إلزامية ارتداء الكمامات الواقية
- انتشال جثة رجل عثر عليها قرب الشاطئ في بات يام
"هآرتس":
- مع افتتاح محاكمة نتنياهو حول تهم الفساد، فريقه القانوني يستعد لمحاربة "كل خطوة على الطريق"
- تحليل: استراتيجية الدفاع لنتنياهو هي تقويض من وجّه له التهم: دولة إسرائيل
- تحليل: محاكمة نتنياهو حول تهم الفساد تبدأ يوم الأحد، لكن المعركة الحقيقية ستجري خارج المحكمة
- تحليل: نتنياهو يواجه أخيرا خصوما لا يتراجعون
- افتتاحية الصحيفة: غانتس وعد بالوقوف إلى جانب سيادة القانون ويجب عليه أن يفعل ذلك
"معاريف":
- 3 قضايا و3 قضاة: محاكمة نتنياهو التاريخية تبدأ اليوم
- "الهدف هو إيذاء الملك": الليكود يتجنّد من أجل نتنياهو
- "الصورة التي ستطارده إلى الأبد": تغطية عالمية لمحاكمة نتنياهو
- صحفي مختص بالشأن القضائي: "هناك أدلة قوية ضد نتنياهو، الملف 1000 مغلق تماما"
- تسجيل 4 إصابات جديدة: 279 وفاة و16712 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل
- إطلاق سراح إسرائيلية في بيرو بعد حبس 9 أشهر لإدانتها بتهريب مخدرات
"إسرائيل اليوم":
- هذه هي الأسماء: الشخصيات الرئيسية في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
- لأول مرة في تاريخ إسرائيل: رئيس وزراء يشغل منصبه "على مقعد المتهمين"
- التقديرات: ستستغرق محاكمة نتنياهو حوالي ثلاث سنوات، لا تشمل الاستئنافات
- بيرو: الإفراج عن الإسرائيلية هوديا مونسانغو من السجن وتحويلها للإقامة الجبرية
- النائب الليكودي جدعون ساعر: "لا يمكن قبول صفقة القرن كما هي"
افتتاح أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم "الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة"، تصدر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الأحد.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"يديعوت أحرونوت":
- على مقعد المتهمين في القاعة 317: لحظة الحقيقة لنتنياهو
- اختبار كاتس الأول في وزارة المالية: آلية توزيع 6 مليار شيقل على أصحاب العمل
- بعد 9 أشهر: إطلاق سراح هوديا مونسانغو من السجن في بيرو
- الاستعداد لفتح المطاعم والفنادق: تجديد إلزامية ارتداء الكمامات الواقية
- انتشال جثة رجل عثر عليها قرب الشاطئ في بات يام
"هآرتس":
- مع افتتاح محاكمة نتنياهو حول تهم الفساد، فريقه القانوني يستعد لمحاربة "كل خطوة على الطريق"
- تحليل: استراتيجية الدفاع لنتنياهو هي تقويض من وجّه له التهم: دولة إسرائيل
- تحليل: محاكمة نتنياهو حول تهم الفساد تبدأ يوم الأحد، لكن المعركة الحقيقية ستجري خارج المحكمة
- تحليل: نتنياهو يواجه أخيرا خصوما لا يتراجعون
- افتتاحية الصحيفة: غانتس وعد بالوقوف إلى جانب سيادة القانون ويجب عليه أن يفعل ذلك
"معاريف":
- 3 قضايا و3 قضاة: محاكمة نتنياهو التاريخية تبدأ اليوم
- "الهدف هو إيذاء الملك": الليكود يتجنّد من أجل نتنياهو
- "الصورة التي ستطارده إلى الأبد": تغطية عالمية لمحاكمة نتنياهو
- صحفي مختص بالشأن القضائي: "هناك أدلة قوية ضد نتنياهو، الملف 1000 مغلق تماما"
- تسجيل 4 إصابات جديدة: 279 وفاة و16712 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل
- إطلاق سراح إسرائيلية في بيرو بعد حبس 9 أشهر لإدانتها بتهريب مخدرات
"إسرائيل اليوم":
- هذه هي الأسماء: الشخصيات الرئيسية في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
- لأول مرة في تاريخ إسرائيل: رئيس وزراء يشغل منصبه "على مقعد المتهمين"
- التقديرات: ستستغرق محاكمة نتنياهو حوالي ثلاث سنوات، لا تشمل الاستئنافات
- بيرو: الإفراج عن الإسرائيلية هوديا مونسانغو من السجن وتحويلها للإقامة الجبرية
- النائب الليكودي جدعون ساعر: "لا يمكن قبول صفقة القرن كما هي"
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