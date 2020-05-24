(كورونا): فرنسا تفرض عزلاً صحياً على القادمين إلى أراضيها من بريطانيا





رام الله - دنيا الوطنأعلنت فرنسا فرض حظر صحي على القادمين إلى أراضيها من بريطانيا بحيث يمتد إلى 14 يوما بداية من الثامن من الشهر المقبل لمحاولة مواجهة تفشي وباء (كورونا).ويأتي ذلك بعدما أعلنت بريطانيا نفس الإجراء قبل أيام، وقالت فرنسا إنها ستفرض هذه الإجراءات بشكل ثنائي على القادمين من أي دولة تفرضها مثل إسبانيا التي يخضع القادمون منها للحظر الصحي لأسبوعين في إجراء يبدأ تنفيذه الاثنين.وقالت الداخلية الفرنسية، وفق ما نقلته (بي بي سي) البريطانية، إنها ستسمح باستئناف التجمعات الدينية بعد تعليق استمر شهرين نتيجة تفشي الوباء.وبذلك يتم إلغاء الحظر المفروض على تلك التجمعات منذ مارس/ آذار الماضي وكانت باريس خففت بعضا من قيود العزل العام في وقت سابق من الشهر الجاري باستثناء دور العبادة، ما أثار انتقادات من تمييز حكومي ضد المتدينيين.وفي بريطانيا أشارت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إلى أن الوزارة لن تطبق معايير العزل الصحي على القادمين من جمهورية أيرلندا .وأوضحت باتيل أنه في حال لم يتمكن القادمون إلى البلاد من الحصول على مسكن لعزل أنفسهم سيكون عليهم البقاء في الأماكن التي تقررها الحكومة وعلى نفقتهم الخاصة.وأكدت باتيل للصحفيين أن هذه الإجراءات مختلفة عن إغلاق البلاد بشكل تام أمام السائحين لكنها ضرورية لمحاولة تقليل فرص انتقال الوباء من الخارج إلى المواطنين وتجنب موجة تفش ثانية.وقالت باتيل إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى "حفض معدلات نقل العدوى وتجنب موجة ثانية مدمرة".وتوصي الحكومة البريطانية حاليا بتجنب السفر الدولي، إلا في الضرورة القصوى، وتوصي أيضا بعدم السفر في حال ظهور أي أعراض لفيروس (كورونا).