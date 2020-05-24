شاهد: لأول مرة بتاريخ إسرائيل.. أولى جلسات محاكمة (نتنياهو) بقضايا فساد تبدأ





وهذه أول مرة في تاريخ إسرائيل يمثل فيها رئيس وزراء أمام هيئة قضائية، وهو يؤدي منصبَهُ، متهمًا بجرائمَ جنائية.





المحاكمة التي سيمثل نتنياهو لها ستكون ممثلة أمامَ هيئة مكونة من ثلاثةِ قضاة في المحكمة المركزية بالقدس.





ويواجه نتانياهو ثلاثَ قضايا جنائية منفَصِلة، تحمل كل منها رقْمًا خاصًّا بها.





والملفات التي سياحكم من أجلها نتنياهو هي:





-الملف الأول ملف 1000





على مدى سنوات طويلة تلقى نتنياهو وعائلتُهُ هدايا من رجُلَيِ الأعمال أرنون ملتشين وجيمس باكر، وكانت الهدايا عبارةً عن عُلَبِ سجائر فاخرة، وصناديق من الشمبانيا، وقُدِّمت الهدايا بشكلٍ مستمر، استجابةً لطلبات عائلة نتانياهو، وتقدَّرُ كلفتُها الإجمالية بنحْوِ سبعِمِئةِ ألفِ شيكل.





وعلى الرغم من أنه كان عليه أن يتجنبَ التعامل مع شؤونٍ لها صلةُ برجلِ الأعمال ملتشين، إلَّا أنَّ نتنياهو أجرَى اتصالاتٍ مع جهاتٍ أميركية، لِكَيْ تمنَحَ ملتشين تأشيرةَ دخول إلى الولايات المتحدة، كما أعطى نتنياهو توجيهات لمسؤولين إسرائيليين كبار بإعفاء ملتشين من دفع الضرائب، عن هذه الأفعال يُتَّهَمُ نتنياهو بالاحتيال وبإساءة الأمانة.





المَلَفُّ الثاني مَلف 2000





في ثلاثةِ لقاءاتٍ بين نتنياهو وبين ناشِر صحيفة يديعوت أحرونوت الواسعةِ الانتشار أرنون موزس، جرى الحديثُ حول دفع مصالحِ كِلَا المتحدثيْن، موزس عرض على نتانياهو قبل انتخابات 2014 أنْ تدأبَ صحيفة (يديعوت أحرونوت) على تحسينِ صورة نتانياهو إعلاميًّا، وأنْ تنشرَ تقارير إيجابية عنه، من أجل رفعِ شعبيةِ نتنياهو قبل الانتخابات.





كما عرض موزس على نتنياهو بأنْ يقوم الأخير، من جانبه، بفرض قيودٍ على توزيع صحيفة "يسرائيل هايوم" المحسوبة على نتنياهو، والمنافِسَة ليديعوت أحرونوت.





وكان من المأمول بهذه الطريقة أن تبيع يديعوت أحرونوت عددا أكبر من الصحف، وبالتالي تجنِيَ أرباحًا اقتصاديةً كبيرة. نتنياهو من جانبه لم يرفُضِ الرشوةَ المعروضةَ عليه.





بلْ أكثرُ من ذلك، نتانياهو نفسُه رَتَّبَ لقاءً مع موزس، وترك لديه انطباعًا بأنه سيعمل بعْدَ الانتخابات على سنِّ قانونٍ يقيِّد نطاقَ مبيعات صحيفة يسرائيل هايوم، البند الاتهامي المسنَد لنتنياهو هو الاحتيال وإساءة الأمانة.





الملف الثالث ملف 4000





وفق ما جاء في لائحة الاتهام اتَّسَمَتِ الاتصالات بين نتنياهو وبين شاؤول آلوفيتش رئيس موقع أخبار الكتروني بعلاقات الأخذ والعَطَاء وبتبادُل المصالح، فكان نتنياهو وأفراد عائلتِهِ يطالبون آلوفيتش بأن يَنْشُر في الموقع الالكتروني تقاريرَ إخبارية وفق إرادة نتانياهو. ثم مارس آلوفيتش بدوره ضغوطًا على مدير الموقع بأنْ يستجيب لطلبات نتانياهو.





أما نتانياهو فقام، بحُكْمِ منصبِهِ الوزاري، ببعضِ التغييرات في مجال الاتصال، لِكَيْ تدُرَّ تلك التغييرات أرباحًا كبيرةً على شركة اتصالات يديرها آلوفيتس بنفسه. البنود المسندة لنتانياهو في هذا المَلف هي تقاضي الرشوة والاحتيال وإساءة الامانة.





* ماذا سيحدث في محاكمة بنيامين نتنياهو اليوم؟



- سيكون بوسع محامٍ واحد فقط من طاقم الدفاع عن نتنياهو من دخول قاعة المحكمة.

- سيُسمح لطاقم المحامين المُوكّل بالدفاع عن نتنياهو، استبدال المحامين خلال جلسة الاستماع.

- من المتوقع أن يطلب الادعاء إجراء المحاكمة عدة مرات في الأسبوع، بينما يطلب محامو الدفاع أشهرًا عديدة.

- محامو الدفاع: بعض مواد التحقيق لم تصل إلينا إلا مؤخرًا. - يُتوقع أن يطلب محامو نتنياهو أن يكون رده على الاتهامات بشكل خطي، وخلال عدة أسابيع وحتى أشهر.









- نتنياهو مُتهم بثلاث مخالفات جنائية خطيرة، هي: رشاوى احتيال وخيانة الأمانة العامة. - ستغادر وسائل الإعلام قاعة المحكمة قبل أن يوضع نتنياهو في قفص الاتهام، ويعني ذلك أنه لن تُلتقط له صور وهو داخل القفص.

رام الله - دنيا الوطنيخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد للمحاكمة بتهم الفساد في عدة ملفات (الملف 1000 ،2000، 4000).