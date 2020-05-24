عاجل

  • أهالي حوارة يتصدون لهجوم مستوطنين صباح أول أيام العيد

دولي

شاهد: لأول مرة بتاريخ إسرائيل.. أولى جلسات محاكمة (نتنياهو) بقضايا فساد تبدأ

شاهد: لأول مرة بتاريخ إسرائيل.. أولى جلسات محاكمة (نتنياهو) بقضايا فساد تبدأ
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد للمحاكمة بتهم الفساد في عدة ملفات (الملف 1000 ،2000، 4000).

وهذه أول مرة في تاريخ إسرائيل يمثل فيها رئيس وزراء أمام هيئة قضائية، وهو يؤدي منصبَهُ، متهمًا بجرائمَ جنائية. 

المحاكمة التي سيمثل نتنياهو لها ستكون ممثلة أمامَ هيئة مكونة من ثلاثةِ قضاة في المحكمة المركزية بالقدس.

ويواجه نتانياهو ثلاثَ قضايا جنائية منفَصِلة، تحمل كل منها رقْمًا خاصًّا بها.  

والملفات التي سياحكم من أجلها نتنياهو هي:

-الملف الأول ملف 1000

على مدى سنوات طويلة تلقى نتنياهو وعائلتُهُ هدايا من رجُلَيِ الأعمال أرنون ملتشين وجيمس باكر، وكانت الهدايا عبارةً عن عُلَبِ سجائر فاخرة، وصناديق من الشمبانيا، وقُدِّمت الهدايا بشكلٍ مستمر، استجابةً لطلبات عائلة نتانياهو، وتقدَّرُ كلفتُها الإجمالية بنحْوِ سبعِمِئةِ ألفِ شيكل.

وعلى الرغم من أنه كان عليه أن يتجنبَ التعامل مع شؤونٍ لها صلةُ برجلِ الأعمال ملتشين، إلَّا أنَّ نتنياهو أجرَى اتصالاتٍ مع جهاتٍ أميركية، لِكَيْ تمنَحَ ملتشين تأشيرةَ دخول إلى الولايات المتحدة، كما أعطى نتنياهو توجيهات لمسؤولين إسرائيليين كبار بإعفاء ملتشين من دفع الضرائب، عن هذه الأفعال يُتَّهَمُ نتنياهو بالاحتيال وبإساءة الأمانة. 

المَلَفُّ الثاني مَلف 2000

في ثلاثةِ لقاءاتٍ بين نتنياهو وبين ناشِر صحيفة يديعوت أحرونوت الواسعةِ الانتشار أرنون موزس، جرى الحديثُ حول دفع مصالحِ كِلَا المتحدثيْن، موزس عرض على نتانياهو قبل انتخابات 2014 أنْ تدأبَ صحيفة (يديعوت أحرونوت) على تحسينِ صورة نتانياهو إعلاميًّا، وأنْ تنشرَ تقارير إيجابية عنه، من أجل رفعِ شعبيةِ نتنياهو قبل الانتخابات. 

كما عرض موزس على نتنياهو بأنْ يقوم الأخير، من جانبه، بفرض قيودٍ على توزيع صحيفة "يسرائيل هايوم" المحسوبة على نتنياهو، والمنافِسَة ليديعوت أحرونوت. 

وكان من المأمول بهذه الطريقة أن تبيع يديعوت أحرونوت عددا أكبر من الصحف، وبالتالي تجنِيَ أرباحًا اقتصاديةً كبيرة. نتنياهو من جانبه لم يرفُضِ الرشوةَ المعروضةَ عليه. 

بلْ أكثرُ من ذلك، نتانياهو نفسُه رَتَّبَ لقاءً مع موزس، وترك لديه انطباعًا بأنه سيعمل بعْدَ الانتخابات على سنِّ قانونٍ يقيِّد نطاقَ مبيعات صحيفة يسرائيل هايوم، البند الاتهامي المسنَد لنتنياهو هو الاحتيال وإساءة الأمانة. 

الملف الثالث ملف 4000

وفق ما جاء في لائحة الاتهام اتَّسَمَتِ الاتصالات بين نتنياهو وبين شاؤول آلوفيتش رئيس موقع أخبار الكتروني بعلاقات الأخذ والعَطَاء وبتبادُل المصالح، فكان نتنياهو وأفراد عائلتِهِ يطالبون آلوفيتش بأن يَنْشُر في الموقع الالكتروني تقاريرَ إخبارية وفق إرادة نتانياهو. ثم مارس آلوفيتش بدوره ضغوطًا على مدير الموقع بأنْ يستجيب لطلبات نتانياهو. 

أما نتانياهو فقام، بحُكْمِ منصبِهِ الوزاري، ببعضِ التغييرات في مجال الاتصال، لِكَيْ تدُرَّ تلك التغييرات أرباحًا كبيرةً على شركة اتصالات يديرها آلوفيتس بنفسه. البنود المسندة لنتانياهو في هذا المَلف هي تقاضي الرشوة والاحتيال وإساءة الامانة.

* ماذا سيحدث في محاكمة بنيامين نتنياهو اليوم؟

- ستغادر وسائل الإعلام قاعة المحكمة قبل أن يوضع نتنياهو في قفص الاتهام، ويعني ذلك أنه لن تُلتقط له صور وهو داخل القفص.

- سيكون بوسع محامٍ واحد فقط من طاقم الدفاع عن نتنياهو من دخول قاعة المحكمة. 

- سيُسمح لطاقم المحامين المُوكّل بالدفاع عن نتنياهو، استبدال المحامين خلال جلسة الاستماع. 

- من المتوقع أن يطلب الادعاء إجراء المحاكمة عدة مرات في الأسبوع، بينما يطلب محامو الدفاع أشهرًا عديدة.

- محامو الدفاع: بعض مواد التحقيق لم تصل إلينا إلا مؤخرًا.            
- يُتوقع أن يطلب محامو نتنياهو أن يكون رده على الاتهامات بشكل خطي، وخلال عدة أسابيع وحتى أشهر.

- نتنياهو مُتهم بثلاث مخالفات جنائية خطيرة، هي: رشاوى احتيال وخيانة الأمانة العامة.

 


أخبار ذات صلة

فساد (نتنياهو) يتربع على عرش الصحف الإسرائيلية منذ الصباح

فساد (نتنياهو) يتربع على عرش الصحف الإسرائيلية منذ الصباح

(كورونا): فرنسا تفرض عزلاً صحياً على القادمين إلى أراضيها من بريطانيا

(كورونا): فرنسا تفرض عزلاً صحياً على القادمين إلى أراضيها من بريطانيا

ناج من حادث تحطم الطائرة الباكستانية: &#34;لم أر إلا النيران&#34;

ناج من حادث تحطم الطائرة الباكستانية: "لم أر إلا النيران"

شاهد: مظاهرات فى إسبانيا احتجاجاً على تعامل الحكومة مع أزمة (كورونا)

شاهد: مظاهرات فى إسبانيا احتجاجاً على تعامل الحكومة مع أزمة (كورونا)

أفغانستان: طالبان توافق على وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر

أفغانستان: طالبان توافق على وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر

كندا تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

كندا تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعًا لتعزيز الردع النووي

زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعًا لتعزيز الردع النووي

منظمة الصحة العالمية: الوباء يتخذ مسارا مختلفا في أفريقيا

منظمة الصحة العالمية: الوباء يتخذ مسارا مختلفا في أفريقيا

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

أهالي حوارة يتصدون لهجوم مستوطنين صباح أول أيام العيد

أهالي حوارة يتصدون لهجوم مستوطنين صباح أول أيام العيد

الأسير &#34;جنازرة&#34; يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

الأسير "جنازرة" يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

شاهد: فيلم جديد للمخرج الفلسطيني اياد ابو روك يحاكي ليالي رمضان بالنرويج

شاهد: فيلم جديد للمخرج الفلسطيني اياد ابو روك يحاكي ليالي رمضان بالنرويج

كنيسة القيامة تفتح أبوابها من جديد

كنيسة القيامة تفتح أبوابها من جديد

حماس: تزايد المواقف المعارضة لسياسة الضم يؤكد عزلة موقف الاحتلال وأمريكا

حماس: تزايد المواقف المعارضة لسياسة الضم يؤكد عزلة موقف الاحتلال وأمريكا

تعرف على أسعار العملات في أول أيام العيد

تعرف على أسعار العملات في أول أيام العيد

الرئيس الفلسطيني يهنئ ملوك وزعماء وقادة العالمين العربي والإسلامي بعيد الفطر

الرئيس الفلسطيني يهنئ ملوك وزعماء وقادة العالمين العربي والإسلامي بعيد الفطر

جيش الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين ويمنعهم من دخول بيت إكسا

جيش الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين ويمنعهم من دخول بيت إكسا

منوعات

شاهد: جيسي عبدو علمت بوفاة والدها من مواقع التواصل.. وتعرفوا الى والدتها

شاهد: جيسي عبدو علمت بوفاة والدها من مواقع التواصل.. وتعرفوا الى والدتها

فنانة سورية: قرفانة حياتي وسمنت.. وما زلت أبحث عن الشريك

فنانة سورية: قرفانة حياتي وسمنت.. وما زلت أبحث عن الشريك

شاهد: هل فارقت العارضة زارا عابد الحياة في تحطم الطائرة الباكستانية؟

شاهد: هل فارقت العارضة زارا عابد الحياة في تحطم الطائرة الباكستانية؟

إلغاء حلقة عبد الباسط حمودة في برنامج &#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. والسبب

إلغاء حلقة عبد الباسط حمودة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. والسبب

نجل ممثل مصري شهير يتهم والده بسرقته

نجل ممثل مصري شهير يتهم والده بسرقته

نهايات مسلسلات رمضان 2020.. أحداث غير متوقعة في البرنس وخيانة عهد

نهايات مسلسلات رمضان 2020.. أحداث غير متوقعة في البرنس وخيانة عهد

&#34;اختاري الراجل اللي يعوضك&#34;.. رضوى الشربيني تعلق على نهاية &#34;ونحب تاني ليه&#34;

"اختاري الراجل اللي يعوضك".. رضوى الشربيني تعلق على نهاية "ونحب تاني ليه"

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

عربي

سوريا: رامي مخلوف يتحدى والأسد يرد في &#34;عقر داره&#34;

سوريا: رامي مخلوف يتحدى والأسد يرد في "عقر داره"

لبنان: الحريري أدى صلاة العيد وزار ضريح والده برفقة عدد من المشايخ

لبنان: الحريري أدى صلاة العيد وزار ضريح والده برفقة عدد من المشايخ

(كورونا): 84 وفاة و8,045 إصابة جديدة في 16 دولة عربية

(كورونا): 84 وفاة و8,045 إصابة جديدة في 16 دولة عربية

مصر: نرفض التدخلات الخارجية غير المشروعة التي تعمل على تأجيج الصراع الليبي

مصر: نرفض التدخلات الخارجية غير المشروعة التي تعمل على تأجيج الصراع الليبي