شؤون فلسطينية

حماس: تزايد المواقف المعارضة لسياسة الضم يؤكد عزلة موقف الاحتلال وأمريكا

حماس: تزايد المواقف المعارضة لسياسة الضم يؤكد عزلة موقف الاحتلال وأمريكا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الموقف المعارض لسياسة الضم الإسرائيلية، الذي عبّر عنه ٧٠ نائبًا من البرلمان الإيطالي في رسالة وجهوها لرئيس وزرائهم، ومطالبتهم حكومتهم بإدانة هذه السياسة. 

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن تزايد المواقف المعارضة لسياسة الضم التي تنوي سلطات الاحتلال القيام بها، والرفض الواسع الذي عبّرت عنه الأوساط الدولية المختلفة، يؤكد عزلة موقف الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تدعمه. 

ودعا قاسم كل الجهات التي عبّرت عن رفضها لسياسة الضم إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع الاحتلال من تنفيذ سياسته التوسعية، ومعاقبته على جرائمه المتواصلة.

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