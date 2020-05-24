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مصر: نرفض التدخلات الخارجية غير المشروعة التي تعمل على تأجيج الصراع الليبي

مصر: نرفض التدخلات الخارجية غير المشروعة التي تعمل على تأجيج الصراع الليبي
وزير الخارجية المصري سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
شدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأكد في تصريح لـ"روسيا اليوم" على رفض القاهرة للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تعمل على تأجيج الصراع الليبي ما من شأنه أن يزيد التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري.

 

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