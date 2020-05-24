مُنخفض وأمطار.. تعرف على طقس أول أيام عيد الفطر في فلسطين





وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا والجو باردا نسبياً الى بارد ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وحارا نسبيا الى حار، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتنبأت أن يكون الجو، الاربعاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف، وربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الأيام القادمة من: الانخفاض الحاد على درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.



رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا الى باردة، مرافقة لامتداد منخفض جوي يؤثر على المنطقة، لذا يكون الجو اليوم الأحد باردا خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.