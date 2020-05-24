شاهد: الاحتلال يعتدي بالضرب على المصلين أمام باب الأسباط لمنعهم من أداء صلاة العيد

وهتف العشرات من الفلسطينيين "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين" وصدحت تكبيرات علت أرجاء مدينة القدس المحتلة "الله أكبر الله أكبر"، إلى أن تمكن المصلين الدخول للمنطقة بعد كسرهم لحواجز الاحتلال وأقاموا الصلاة خارج المسجد الأقصى بسبب إغلاقه، لانتشار فيروس (كورونا)، رغم الاعتداءات الإسرائيلية.





وباب الأسباط هي تسمية تطلق على بابين في مدينة القدس؛ أحدهما في السور الشرقي للبلدة القديمة، والآخر أحد أبواب المسجد الأقصى الشمالية، وبينهما مسافة 50 مترًا.يُعتبر هذا الباب منذ إغلاق باب المغاربة في السور الغربي للمسجد الأقصى؛ المدخل الرئيسي للمُصلّين وخاصةً القادمين من خارج القدس، لقربه من باب الأسباط في السور الشمالي الشرقي للمسجد الأقصى، حيث تدخل الحافلات القادمة من خارج المدينة إلى ساحة مفتوحة بين البابين تصلح لوقوف السيارات تدعى بساحة الغزالي.كما توجد محطة للشُرطة الإسرائيلية قرب هذا الباب للسيطرة على من يمر من وإلى المسجد الأقصى، وكذلك للسيطرة على جميع الداخلين للبلدة القديمة من تلك الجهة.