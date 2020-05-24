شؤون فلسطينية

في أول أيام العيد.. الأسرى بسجون الاحتلال يواجهون هذا العام حرمانا مضاعفا

في أول أيام العيد.. الأسرى بسجون الاحتلال يواجهون هذا العام حرمانا مضاعفا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير إن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون هذا العام حرمانا مضاعفا، جرّاء استمرار إدارة سجون الاحتلال بوقف زيارات عائلاتهم، مع انتشار وباء "كورونا" منذ شهر آذار/ مارس الماضي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سلطات الاحتلال ورغم ما أعلنته عن السماح للأسرى بالاتصال بعائلاتهم، في ظل وقف الزيارات، والذي جاء بعد ضغوط من المؤسسات الحقوقية، إلا أنها واصلت حرمان غالبيتهم من حقهم في الاتصال، علما أنها وفي الظروف الاعتيادية، تحرم مئات العائلات من زيارة أبنائهم الأسرى، لذرائع أمنية.

ولفت نادي الأسير إلى أنه من بين الأسرى قرابة 180 طفلا موزعين في "عوفر"، و"مجدو"، و"الدامون" يحرمهم الاحتلال من مشاركة عائلاتهم في العيد، إلى جانب 16 أمّا وهن من بين 39 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، ويواصل الاحتلال كذلك حرمانهن من عائلاتهن، وأبنائهن، إضافة إلى 26 أسيرا وهم الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، محرومون منذ قرابة أربعة عقود من عائلاتهم ومنهم من فقد والديه أو أحدهما، أو أشقاء لهم خلال سنوات الأسر، أقدمهم كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان منذ عام 1983.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منذ مطلع العام الجاري تنفيذ سياسة العزل الانفرادي بحق عدد من الأسرى، منهم عمر خرواط، وحاتم القواسمة، وأيمن الشرباتي، الذين يواجهون عزلا مضاعفا مع وقف زيارات المحامين التي تُشكل الوسيلة الوحيدة للأسير المعزول انفراديا للتواصل مع عائلته.

وبين أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر نيسان 2020، بلغ قرابة 4700 أسير/ة يقبعون في سجون الاحتلال، فيما بلغ عدد أسرى المؤبدات 541 أسيرا، من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا.

ولفت إلى أن الأسير نائل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ما مجموعها 40 عاما، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014.

وأضاف نادي الأسير أن عدد المعتقلين الإداريين وصل لنحو 400 معتقل إداري، فيما بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنّا.

أخبار ذات صلة

الرئيس الفلسطيني يهنئ ملوك وزعماء وقادة العالمين العربي والإسلامي بعيد الفطر

الرئيس الفلسطيني يهنئ ملوك وزعماء وقادة العالمين العربي والإسلامي بعيد الفطر

جيش الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين ويمنعهم من دخول بيت إكسا

جيش الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين ويمنعهم من دخول بيت إكسا

الأسير سامي جنازرة يرزق بطفله الرابع (محمد)

الأسير سامي جنازرة يرزق بطفله الرابع (محمد)

مصر تسجل قفزة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

مصر تسجل قفزة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

قيادي بحماس: الاحتلال قلق من روح المقاومة وتطورها بالضفة الغربية

قيادي بحماس: الاحتلال قلق من روح المقاومة وتطورها بالضفة الغربية

حزب التحرير يُعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر

حزب التحرير يُعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر

تفاصيل جدول وصل وفصل الكهرباء بقطاع غزة خلال العيد

تفاصيل جدول وصل وفصل الكهرباء بقطاع غزة خلال العيد

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

الرئيس الفلسطيني يهنئ ملوك وزعماء وقادة العالمين العربي والإسلامي بعيد الفطر

الرئيس الفلسطيني يهنئ ملوك وزعماء وقادة العالمين العربي والإسلامي بعيد الفطر

جيش الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين ويمنعهم من دخول بيت إكسا

جيش الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين ويمنعهم من دخول بيت إكسا

الأسير سامي جنازرة يرزق بطفله الرابع (محمد)

الأسير سامي جنازرة يرزق بطفله الرابع (محمد)

حزب التحرير يُعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر

حزب التحرير يُعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

كنيسة القيامة تُعيد فتح أبوابها غداً مع الالتزام بإجراءات السلامة

كنيسة القيامة تُعيد فتح أبوابها غداً مع الالتزام بإجراءات السلامة

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

معروف: صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات الوقائية المُقرة من وزارتي الصحة والأوقاف

معروف: صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات الوقائية المُقرة من وزارتي الصحة والأوقاف

منوعات

فنانة سورية: قرفانة حياتي وسمنت.. وما زلت أبحث عن الشريك

فنانة سورية: قرفانة حياتي وسمنت.. وما زلت أبحث عن الشريك

شاهد: هل فارقت العارضة زارا عابد الحياة في تحطم الطائرة الباكستانية؟

شاهد: هل فارقت العارضة زارا عابد الحياة في تحطم الطائرة الباكستانية؟

إلغاء حلقة عبد الباسط حمودة في برنامج &#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. والسبب

إلغاء حلقة عبد الباسط حمودة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. والسبب

نجل ممثل مصري شهير يتهم والده بسرقته

نجل ممثل مصري شهير يتهم والده بسرقته

نهايات مسلسلات رمضان 2020.. أحداث غير متوقعة في البرنس وخيانة عهد

نهايات مسلسلات رمضان 2020.. أحداث غير متوقعة في البرنس وخيانة عهد

&#34;اختاري الراجل اللي يعوضك&#34;.. رضوى الشربيني تعلق على نهاية &#34;ونحب تاني ليه&#34;

"اختاري الراجل اللي يعوضك".. رضوى الشربيني تعلق على نهاية "ونحب تاني ليه"

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

ضيفها مطرب شعبي.. سر إلغاء عرض آخر حلقات &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

ضيفها مطرب شعبي.. سر إلغاء عرض آخر حلقات "رامز مجنون رسمي"

عربي

ملامح العيد في الأردن: الصلاة في المنازل.. وارتداء ملابس شتوية

ملامح العيد في الأردن: الصلاة في المنازل.. وارتداء ملابس شتوية

أبوظبي: الحبس والغرامة عقوبة المتاجرة بالألعاب النارية بلا ترخيص

أبوظبي: الحبس والغرامة عقوبة المتاجرة بالألعاب النارية بلا ترخيص

حفتر: سنستهدف كل تركي على الأراضي الليبية

حفتر: سنستهدف كل تركي على الأراضي الليبية

سوريا تُسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سوريا تُسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)