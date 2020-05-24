الرئيس الفلسطيني يهنئ ملوك وزعماء وقادة العالمين العربي والإسلامي بعيد الفطر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، ملوك وزعماء وقادة العالمين العربي والإسلامي، لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.



وتمنى الرئيس عباس عبر الموقع الفلسطيني الرسمية أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها في النماء والتطور والرقي.



وبعث الرئيس برقيات تهنئة إلى قادة وملوك ورؤساء حكومات وأمناء عامين في المنظمات العربية والإسلامية، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة والجميع بموفور الصحة والسعادة.